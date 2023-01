No der Pandemie, wou d‘Demande no Stol weltwäit gefall ass, koum dunn am Mäerz 2022 de Krich an der Ukrain mat der fermer Hausse vun den Energiepräisser.

Enn 2022 war ArcelorMittal doropshin an enger Situatioun vu Rezessioun. Sou kann een d‘Situatioun ganz graff resuméieren. De Präis vum Stol ass enorm an d‘Luucht gaangen an domat ass och d‘Nofro bei de Clienten gefall. Op der Neijoerschreceptioun vum Lëtzebuerger Stolproduzent gouf sech och fir 2023 nach keng Besserung erwaart.

Aktuell hu sech d‘Energiepräisser zwar stabiliséiert, mee et wier eng ganz volatil Situatioun, wou een net wéisst, wou et géing higoen, sou de Roland Bastian, de Lëtzebuerg-Chef vun ArcelorMittal.

„Et gesäit am Moment aus, wéi wann 2023 nach e bëssen méi schwaach géing ginn wéi 2022 war, mee dat ass awer alles mat ganz vill Fragezeichen behaft.“

1,9 Milliounen Tonne Stol goufen zejoert produzéiert. D‘Produktioun kéint awer eigentlech bis op 2,2 Milliounen Tonne gefuer ginn. Dat schwaacht Resultat léich och un der grousser Konkurrenz am Ausland a wier een europäesche Problem.



„Doduerch dass – wann een elo mat der ganzer Welt vergläicht – d‘Energiepräisser an Europa am Héchsten sinn. Mir hunn och zousätzlech an Europa de Präis vum CO2 ze droen. Wat jo am Fong eng gutt Saach ass, mir musse jo d‘CO2-Emissiounen erofkréien. Mee vu dass mir dat just an Europa hunn, verléiert d‘europäesch Industrie an och d‘Stolindustrie natierlech een Deel vun hirer Kompetitivitéit um internationale Marché.“

Wat kann een da géint den Trend ënnerhuelen?

„Andeem mer natierlech probéieren, héich-effizient Produkter unzebidden, déi op deene Marchéen net kënne produzéiert ginn. Dat maache mer zum Beispill mat deenen Palplanchen hei vu Belval, och mat deenen schwéieren Träger vun Déifferdeng. Do hu mer Atouten, mee insgesamt mierke mer, dass mer bei deenen normale Produkter den Ament einfach onattraktiv um globale Marché sinn. An do verléiere mer einfach Volummen. An do ass et schwéier, wann d‘Präisser sou héich bleiwen, déi Differenz ze kompenséieren, déi den Ament do op den Produktiounspräisser läit.“

Besonnesch am Kontext vun der Dekarboniséierung fuerdert de Lëtzebuerger Stolris dann och méi séier a méi effikass Subventiounen vun der EU. Dat géing den Ament ze laang daueren. 2026 wëll ArcelorMittal iwwregens dann och an hire neie Sëtz um Kierchbierg plënneren. D‘Aarbechten hunn am Januar dëst Joer ugefaangen.