Schonns am Etat de la nation am Oktober d'lescht Joer hat de Premier dësen annoncéiert.

D'Regierung sëtzt deemno mat de Vertrieder aus dem Agrarsecteur beieneen, fir lescht Problemer an der Reform vum Agrargesetz aus der Welt ze schafen an Äntwerten op aktuell Defien ze sichen. Eréischt en Dënschdeg hat de Landwirtschaftsministère wësse gedoen, dass op fënnef wesentleche Punkten bei der Agrarreform wäert nogebessert ginn, beispillsweis bei den Hëllefe fir Investissementer.

Déi Aiden ginn der reeller Evolutioun vun de Präisser ugepasst, de Plaffong fir an nei landwirtschaftlech Maschinnen z'investéiere gëtt erop gesat. D'Lëscht vun de Maschinnen, déi fir eng Hëllef a Fro kommen, gëtt iwwerschafft an d'Hëllefe fir Investissementer, déi der Ëmwelt an dem Wuel vun de Béischten ze gutt kommen, ginn och ugepasst.

Ginn déi Ännerungen der Bauerenallianz da wäit genuch? Doriwwer schwätze mer en Donneschdeg de Moien ëm 8.10 Auer mat hirem President. De Camille Schroeder ass nämlech am Virfeld vum Agrarsommet eisen Invité vun der Redaktioun.