Den 112 mellt, zwee Accidenter um Donneschdeg, bei deenen allkéiers eng Persoun ugestouss a blesséiert gouf.

Géint 17.08 Auer waren d'Ambulanciere vu Beetebuerg an d'Stater Pompjeeën an der Rue des Romains an der Stad am Asaz. Eng Persoun gouf hei vun engem Auto ugestouss a blesséiert.

Zu Ettelbréck krut géint 18.32 Auer en Automobilist mat sengem Gefier e Mënsch ze paken. D'Rettungsdéngschter aus der Nordstad waren op der Plaz, fir déi blesséiert Persoun ze versuergen.