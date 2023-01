E Méindeg de Moie koum et géint 7.20 Auer op der N12 tëscht Groussbus an der Hierheck zu engem Accident tëscht zwee Gefierer.

Éischten Informatiounen no goufen zwou Persoune blesséiert. De Samu, grad ewéi zwou Ambulanze goufen op d'Plaz geruff.

Well op der Streck tëscht Groussbus an Eschduerf plazeweis Glatäis war, huet et bis ongeféier 10.15 Auer gedauert, bis se nees op war.

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Trafic-Info