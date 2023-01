En Dënschdeg de Moien hat et op der A7 a Richtung Stad gerabbelt. Dräi Autoe waren dem ACL Trafic-Info no an den Accident verwéckelt.

Wéi de CGDIS a sengem Bulletin schreift, wier eng Persoun blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Luerenzweiler a Lëntgen, grad ewéi eng Ambulanz vu Lëntgen.