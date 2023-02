Um 19 Auer e Mëttwoch den Owend kënnt den Nationalrot vun der CSV beieneen, fir e Spëtzekandidat fir d'Chamberwalen ze nominéieren.

Et dierft eng Formalitéit ginn, well et mam Luc Frieden just eng Propositioun vun de Co-Parteipresidente Wiseler a Margue wäert ginn. Déi ronn 150 Membere vum Nationalrot mussen awer nach majoritär gréng Luucht ginn.

De Luc Frieden ass momentan nach President vun der Chambre de Commerce a vun der BIL.