Och beim Stroum ass d'Consommatioun am Januar bal 10 Prozent am Verglach zur Referenzperiod erofgaangen.

Am Januar huet Lëtzebuerg op en Neits d'Zil, fir 15 Prozent manner Gas ze benotzen, largement erfëllt.

Dem Energieministère no wier leschte Mount ronn 25,5 Prozent manner Gas consomméiert ginn, wéi an der Referenzperiod tëscht 2017 an 2022.