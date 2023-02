Nodeems de Luc Frieden elo als CSV-Spëtzekandidat fir d'Chamberwalen designéiert ginn ass, gëtt hie seng ënnerschiddlech Mandater of.

Esou ass et dann um Donneschdeg den Owend d'Informatioun, dass de Fernand Ernster d'Mandat vum Luc Frieden als President vun der Chambre de Commerce wäert iwwerhuelen an dëst fäerdeg maachen. Et geet nach bis Abrëll 2024.