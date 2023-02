Géint 17.20 Auer e Freideg den Owend krute sech tëscht Miersch an dem Rouscht op der N7 2 Autoen ze paken.

Eng Persoun gouf hei blesséiert. D'Ambulanz vu Lëntgen an de Rettungsdéngscht vu Miersch waren op der Plaz.

Kee Blesséierte gouf et, wéi géint 23.10 Auer op der A4 an Direktioun Stad en Auto tëscht dem Rond-Point Raemerich an dem Echangeur Lankelz an eng Leitplank gerannt ass.