Hannergrond ass d'Gaardenhaischen-Affär, an déi d'Ex-Ëmweltministesch Dieschbourg involvéiert war.

En Dënschdeg de Mëtteg kënnt d’Chamberplénière beieneen.

Nieft enger Aktualitéitsstonn iwwert d’Konsequenze vun der Coronapandemie op d’Aarbechtsorganisatioun, dominéiert eng Gesetzes-Propositioun fir nei Reegelen am Fall wou et juristesch Reprochë géint e Regierungsmember gëtt.

Déi 4 Fraktiounscheffe vun DP, LSAP, Gréng an CSV haten dës deposéiert, an der Suitte vun der Gaardenhaischen-Affär, an déi d’Ex-Ëmweltministesch Dieschbourg involvéiert war.

Dësen Text soll reegelen, dass de Parquet an esou engem Fall als neutral Instanz fir d'Instruktioun zoustänneg ass.

Den Ament ass déi juristesch Lag esou, dass d'Justizautoritéite keng Enquêtë géint e Minister oder e fréiere Minister kënne féieren, ouni dass se dofir d'Autorisatioun vun der Chamber hunn.