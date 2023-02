Phishing ass eng Bedruchsmasch, bei där Noriichten am Numm vun der Bank, der Post oder dem Steieramt verschéckt ginn.

Betraff vun de Versich vum Phishing si mer als Bierger alleguer. Bal jidderee kritt méi oder wéineger reegelméisseg Mailen, SMSen, WhatsAppen oder Noriichten iwwer sozial Medien.

Wann een op de Link an dëse Messagen dréckt a seng Donnéeën agëtt, huet dat dacks grave Folge fir d’Affer. Mir hunn d'Laurie Ndzana getraff, dat seng Bankkonten eidel geraumt krut. Wéi een e Phishing-Versuch erkennt a wéi een als Affer richteg reagéiert, erklären de Steve Muller vu BEE SECURE an den Tim Pauly vum Nationale Preventiounsbüro fir Kriminalitéit am Reportage.