Well fir de Parquet ausgeschloss ass, dass d'Kand nach liwwert, hat dëse Mëtt Dezember, 15 Joer Prisong fir d'Mamm gefuerdert.

An der Geriichtsaffär ëm de verschwonnene Puppelche Bianka Bisdorff, gëtt e Mëttwoch en Urteel gesprach.

D'Mamm vum Puppelche war selwer wärend dem Prozess ni opgedaucht, an et géif leider d'Méiglechkeet bestoen, dass sech esou eng Geschicht kéint widderhuelen, dofir sollt dem Parquet no och kee Sursis gesprach ginn. Am Juli 2015 war de Puppelchen zu Péiteng als vermësst gemellt ginn.

De Resumé vum Prozess kënnt Dir Iech hei am Podcast "Nogehakt" ulauschteren.

"Et wäert kee méi d'Bianka gesinn": Iwwert e skurrilt Treffe mat der Mamm