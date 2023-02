Op der Nationalstrooss tëscht Wallenduerfer Bréck a Reisduerf ass an der Nuecht op en Donneschdeg an Automobilist mat sengem Gefier an e Potto gerannt.

Wéi de CGDIS schreift, wier dobäi eng Persoun verwonnt ginn. Am Asaz waren d'Pompjeeën aus der Fiels a vu Reisduerf, grad ewéi d'Ambulanz aus der Fiels an de SAMU Ettelbréck.