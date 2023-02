Kritik dorunner kënnt vu ville Säiten, virun allem well an der neier Strategie net ausgeschloss gëtt, an Nuklearenergie ze investéieren.

Am Verwaltungsrot vum Fong sinn d’Salariatsvertrieder dogéint, mä si goufen am Januar vun de Patronen an de Vertrieder vum Staat iwwerstëmmt. An dat mam Argument, de Gesetzeskader vum Fong géif et net erlaben, ganz Secteuren integral auszeschléissen. Dat gleewen awer weder d’Koalitiounspartner vun déi Gréng sou richteg, nach ONGe wéi Greenpeace an d’ASTM. Déi Gréng hunn eng juristesch Expertise an Optrag ginn, déi dësen Donneschde soll virleien. Um Ënn läit de Ball beim Minister fir d’Sozialversécherung, dem Claude Haagen, deen d’Investitiounsstrategie muss guttheeschen, déi him vum Kompensatiounsfong proposéiert gëtt.