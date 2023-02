Wéi d'Police mellt, koum et géint 20.55 Auer zu engem Iwwerfall zu Wuermer. En Onbekannten huet do eng Bensinnsstatioun iwwerfall an ass geflücht.

Et ass den Appell un de Public am Raum Wuermer de Moment kee mam Auto matzehuelen. Den Täter ass ze Fouss op der Flucht. Eng Sichaktioun leeft nach. Méi Detailer sinn nach net gewosst. All verdächteg Persoun soll direkt um 113 gemellt ginn. #AppelPublic

⚠️ Hold-up à Wormeldange – Auteur en fuite

Après un hold-up dans une station de service à Wormeldange vers 20h55, une personne est en fuite.



Recherche en cours.



Veuillez ne pas prendre d’auto-stoppeurs.



Personnes suspectes à signaliser immédiatement au 📞113. pic.twitter.com/YDFqW1A9zv — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 9, 2023