Dat Mannerjäregt gouf fir d'lescht zu Buerglënster gesinn. Et wier tëscht 1m70 an 1m80 grouss a vu kräfteger Statur, heescht et am Policebulletin.

Et huet brong schëllerlaang Hoer, en hellbrongen Teint, brong Aen a schwätzt Lëtzebuergesch, Portugisesch, Franséisch an Däitsch. Wéi d'Police schreift, kéint et sech am Raum Esch-Uelzecht ophalen. Ween eppes wees, wou et sech kéint ophalen, soll sech w.e.g. bei der Police melle via Telefon (+352) 244 74 1000 oder via E-Mail (police.ernz@police.etat.lu).