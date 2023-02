De Mëttwoch gouf et eng gréisser Stroumpann am Norde vum Land, de Freideg war zu Mamer d'Elektrescht fort. Mee wéi heefeg kënnt dat vir a wat ass de Grond?

Materialschued, e Bam an der Leitung oder awer Iwwerschwemmungen

Eng Stroumpann ka ganz ënnerschiddlech Ursaachen hunn. Mol kann d'Wieder eng Roll spillen oder zum Beispill e Feeler am Kabel. Sou dacks, wéi een dat heiansdo mengt, kënnt et zu Lëtzebuerg awer net zu Stroumausfäll. Am Allgemenge läit Lëtzebuerg am europäesche Verglach ënnert de Beschte, wat d'Ausfallstatistik ugeet, sou de Marc Meyer vu Creos.

2022 koum et 59 zu enger Stroumpann, 2020 waren 68 Fäll. Am Joer 2021 war d'Zuel méi héich mat 88 Stroumpannen, dat huet awer mat de villen Iwwerschwemmungen an deem Summer ze dinn. "Et gëtt keen Trend, deen eng Croissance vun de Pannen iwwert déi lescht Jore géif weisen", erkläert de Marc Meyer.

D'Grënn fir Stroumausfäll si ganz verschidden. Se ginn awer an 3 Haaptkategorie gesammelt.

Verschëldung duerch Drëtter

Heimat sinn zum Beispill Virfäll gemengt, wou e Bagger Schuet un den ënnerierdesche Mëttelspannungskabele mécht. E Bam, deen an enger Fräileitung fält oder dës beréiert, gëtt awer och an dës Kategorie klasséiert.

Atmosphäresch Konditiounen (Wieder)

Hei kënnt de Problem grondsätzlech ëmmer vun der Fräileitung.



Material

De Probleem kënnt meeschtens vun den ënnerierdesche Kabelverbindungen. Och e Feeler un engem Kabel kann eng Pann verursaachen. Heiansdo ass zum Beispill d'Isolatioun vum Kabel beschiedegt. Dat kann duerch Bauaarbechten entstoen.

Probleemer mam Material a Beschiedegunge sinn déi heefegst Ursaach fir Stroumausfäll zu Lëtzebuerg

Stroumpannen zu Lëtzebuerg

Stad Lëtzebuerg am heefegste betraff



An der Stad geet d'Luucht méi dacks aus, wéi an anere Regiounen. Dat läit drun, dass d'Stad dicht bevëlkert ass a vill gebaut gëtt. Hei kënnt et dann ëmmer rëm zu Schiet un den ënnerierdesche Leitungen duerch d'Bauaarbechten. Am Norde vum Land kënnt et dann e bësse méi dacks zu Ausfäll wéi am Süde vum Land. Hei kënnt de Probleem meeschtens vun de Mëttelspannungsleitungen.

D'Differenz tëscht dem Norden an dem Süde vum Land ass awer ganz geréng a changéiert vu Joer zu Joer, sou de Marc Meyer vu Creos.

1 Minutt ouni Stroum oder 4 Stonnen?

Wéi laang e Stroumausfäll dauert ass vu verschiddene Facteuren ofhängeg. Beim gréissere Stroumausfall am Norde vum Land de Mëttwoch hate jo eng Partie Gebidder schonn no 2 Minutte rëm Stroum. Et ginn awer Pannen, déi réischt no Stonne behuewe sinn.

Dat ass ofhängeg dovun:

wéi séier de Feeler fonnt gëtt. Vue dass d'Informatioune vun engem Deel vun de Mëttelspannungsposten direkt an eng Zentral iwwerdroe ginn, kann e Feeler hei relativ séier erkannt ginn. Wann d'Leit awer op den Terrain muss fir de Feeler ze fannen, kann et direkt méi laang daueren. wéi séier de Feeler ka behuewe ginn. An de Statiounen, déi per Telecommande vun der Zentral aus gesteiert ginn, kann e Probleemer méi séier behuewe ginn. Um Terrain ass d'Interventiounszäit méi laang, well d'Ekipp manuell Netzposten ëmschalte muss.

Distanz an d'Accessibilitéit spillen also bei all Pann eng wichteg Roll. Sou kënnen d'Wiederkonditiounen um Terrain och bewierken, dass d'Behiewung vun engem Feeler méi laang dauert.

Fir déi Betraffe vun der Stroumpann gëllt also: Ofwaarden, gedëlleg sinn an am beschten ëmmer e puer Käerzen oder Täscheluuchten doheem hunn.