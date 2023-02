Um Donneschdeg den Owend waren d'Ekippe vum CGDIS direkt zwee Mol am Asaz.

Am Lokale gouf et géint 22 Auer en Accident tëscht engem Quad an engem Auto an der Athusserstrooss zu Péiteng. De Samusdokter huet sech ëm eng blesséiert Persoun musse këmmeren, wéi och déi lokal Secouristen an eng Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng.

Zu Bäreldeng war da géint 18.30 Auer eng Persoun ugestouss an och blesséiert ginn.