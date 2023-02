Zanter engem Joer hu sech d’Projete vun der Associatioun LUkraine staark verännert.

LUkraine/Reportage Charline Hansen

D’Prioritéite sinn elo Equipement, fir Noutfäll an d’Ukrain ze schécken an d'Flüchtlingen hei zu Lëtzebuerg ze ënnerstëtzen. D’Associatioun kennt d’Situatioun vun deene Flüchtlingen dofir ganz genee. Op verschiddene Plaze besteet nach Handlungsbedarf.

Am Fall, wou de russesche Präsident Vladimir Putin eng nei Offensiv fir de Joresdag vum Krichsufank lancéiert, kéint et och erëm zu enger neier Flüchtlingswell kommen. D’Inna Yaramenko, Vize-Präsidentin vun der Associatioun LUkraine, mengt awer net, dass vill Leit wäerten op Lëtzebuerg kommen:



“Si froen, wéi d’Situatioun hei zu Lëtzebuerg ass. Da kréien si d’Äntwert, dass et nawell schwiereg ass.”

Ee grousse Problem hei am Land ass nämlech och fir d’Flüchtlingen, de Logement. Ongeféier d’Hallschent ass bei private Leit ënnerkomm, déi aner Persoune liewen an Infrastrukturen, déi vum Office national de l’ acceuil (ONA) geréiert ginn. An do ginn et heiansdo Problemer:

"Déi Flüchtlingen, déi an den Infrastrukture liewen, déi vum ONA zur Verfügung gestallt ginn, hu keen, et kann ee mol net soen bequeemen Openthalt, si hu keen normalen Openthalt"



Sou d'Marianna Pogosova vu LUkraine. Ee Problem wieren onnéideg streng Reegelen, un déi d’Flüchtlinge sech mussen halen. Zum Beispill dierfe si keng Gäscht mat heem huelen oder selwer kachen. Dobäi sinn et grad esou Banalitéiten, déi engem op Dauer d’Gefill vun engem Doheem géife ginn.

D’Flüchtlingen, déi zanter engem Joer bei Privatleit ënnerkomm sinn, wäerten iergendwann musse relogéiert ginn:

“Flüchtlingen, déi bei Gaaschtfamillje liewen, liewe schonn zanter engem Joer bei hinnen. Dat ass eng laang Zäit an d’Gaaschtfamillje kréien nach ëmmer keng finanziell Ënnerstëtzung vum Staat.”

Lëtzebuerg feelt et un enger konkreter Strategie, mengt d’Inna Yaramenko. Et hätt een net domat gerechent, dass de Krich esou laang géif daueren an dofir och net no laangfristege Léisunge gesicht. Et dierf een net vergiessen, dass och wann de Krich eriwwer ass, d’ Ukrainer Zäit brauchen hiert Land erëm opzebauen: “Dofir hu mir decidéiert, eng Table ronde ze organiséieren. Mir hoffen, dass mer dat nächste Mount kënne maachen. An dass mer all d’Autoritéiten invitéieren, déi fir den Accueil vu Flüchtlingen zoustänneg sinn.”

Do soll dann zesummen no Léisunge gesicht ginn.