Lëtzebuerg verstäerkt seng Ënnerstëtzung fir déi vum Äerdbiewe sinistréiert Regiounen an der Tierkei a Syrien.

Op Demande vun der tierkescher Regierung stellt den Ausseministère eng Dosen elektresch Generatoren, 2.000 Hygiène-Kitten an 8.000 Schlofsäck zur Verfügung. Dernieft stellt d'Santé an d'Spidolsfederatioun 236 Palette mat medezineschen Ekipementer, wéi medezinesch Masken, Kompressen oder Sprëtzen. Déi lëtzebuergesch Entreprise "B Medical Systems" liwwert iwwerdeems 50 speziell medezinesch Transportboxen fir Medikamenter, respektiv Blutt-Transfusiounen.

D'Saache gi mat engem Charter-Fluch vun der Cargolux op d'Plaz bruecht. Den éischte Fliger start e Mëttwoch.

D'Zuel vun de Mënschen, déi beim Biewen ëm d'Liewe komm sinn, ass mëttlerweil op iwwer 47.000 geklommen. Bei enger riseger Spendegala goufen en Dënschdeg an der Tierkei, am Aserbaidschan an op Zypern méi wéi 5 Milliarden Euro gesammelt.