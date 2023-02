Wéi d'ALVA, d'Veterinärs- an Alimentatiounsadministratioun, en Donneschdeg den Owend matgedeelt huet, musse verschidde Jugurtsdëppercher zeréckgeruff ginn.

A verschiddene Jughurte vun der Mark Auchan an La Laitière kann eventuell Glas dra sinn. Se goufen all an den Auchan-Supermarchéen hei am Land verkaaft. Eng hallef Dosen verschidden Goûten a Gréissten si concernéiert.

Folgend Produite si betraff:

Nom: Yaourt lait entier citron Marque: Auchan Unité: 4x125G Code barre: 3596710489909 Date de durabilité minimale (DDM): 09/03/2023

Nom: Yaourt lait entier vanille Marque: Auchan Unité: 4x125G; 8x125G Code barre: 3596710489916; 3596710489947 Date de durabilité minimale (DDM): 06/03/2023; 13/03/2023

Nom: Yaourt citron + OFFRE DÉCOUVERTE Marque: La Laitière Unité: 4x125 g Code barre: 3023290101964; 3023290419694 Date de durabilité minimale (DDM): 07/03/2023; 08/03/2023; 09/03/2023;10/03/2023; 14/03/2023; 15/03/2023;