E Freideg am fréie Moie war enger Patrull vun der Police en Auto opgefall, deen zu Stroossen op d'A6 fuere wollt.

Well den Auto beschiedegt war, wollten d'Beamten e kontrolléieren. Beim Opfueren op d'Autobunn war den Auto dunn géint d'Leitplank gerannt. De Chauffer hat nach probéiert weiderzefueren. Säi Gefier war allerdéngs esou staark beschiedegt, dass dat net méi gaangen ass. Den Alkoholtest war positiv an de Chauffer krut de Fürerschäin ofgeholl.

Scho géint 17 Auer en Donneschdeg den Owend war eng Automobilistin bei engem Accident an der Rue D'Echternach zu Dummeldeng blesséiert ginn, wéi e Chauffer eng Virfaart ignoréiert hat. Och hei war Alkohol am Spill an dem Chauffer säi Führerschäi gouf agezunn.

Iwwerdeems krut d'Police ëm 22.50 Auer e Mann gemellt, deen an en Auto an der Rue de la Gare zu Ëlwen agebrach wier. D'Beamte konnten e presuméierten Täter ermëttelen. Dësen hat eng geréng Quantitéit Kokain a Pefferspray bei sech. Déi geklaute Géigestänn goufe séchergestallt.