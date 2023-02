Den nationale Statistiksbüro Statec huet e Freideg de Moien seng Wirtschaftsprojektioune fir déi nächst Jore publizéiert.

Deemno gëtt sech fir dëst Joer, duerch déi geopolitesch Krisen erwaart, datt de Wirtschaftswuesstem zu Lëtzebuerg op 2,2 Prozent vum PIB ofgebremst gëtt. Fir 2024 gëtt sech dann nees méi e staarke Wuesstem erwaart an, an de Joren duerno eng Stabilisatioun ëm 3 Prozent.

D'Inflatioun dierft sech eréischt vun 2025 un normaliséieren, wougéint de Chômage riskéiert an den nächste Joren ze klammen.

Bei enger Politik, déi sech net ännert, seet de Statec bei den ëffentleche Finanzen en Defizit viraus, wéi et en nach net gouf, dee lues a lues géing resorbéiert ginn.

De Statec rechent dann domat, datt d'Zäregasemissiounen zu Lëtzebuerg dëst an d'nächst Joer ëm 2,3 Prozent an 1,8 Prozent an d'Luucht, déi Joren duerno dann nach ëm 0,3 Prozent.