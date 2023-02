E Mëttwoch ass d'Federatioun vun de Lëtzebuerger Forainen an der Aler Seeërei zesummekomm, fir vergaangen an zukünfteg Kiermes-Projeten ze beschwätzen.

Méi wéi 50 Leit ware bei der Assemblée Générale present, dorënner Federatiounsmemberen a Gemengevertrieder. Et gouf e positive Bilan fir 2022 gezunn an zukünfteg Kiermes-bezu Projeten an Aktioune beschwat.

© Nuria an Alain Nierenhausen © Nuria an Alain Nierenhausen © Nuria an Alain Nierenhausen © Nuria an Alain Nierenhausen Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Ausserdeem goufen d'Datumer vun de Kiermesse fir d'Joer 2023 presentéiert. Dës fannt Dir hei:

Kiermessen 2023

Kiermes Esch-Uelzecht: 31. Mäerz - 16. Abrëll 2023 & 19. Mee - 4. Juni 2023

Eemaischen: 10. Abrëll 2023

Kiermes Déifferdeng: 21. Abrëll - 7. Mee 2023

Kiermes Zéisseng: 28. Abrëll - 2. Mee 2023

Oktav: 29. Abrëll - 14. Mee 2023

Kiermes Nidderkäerjeng: 18. - 22. Mee 2023

Kiermes Märel: 18. - 23. Mee 2023

Kiermes Kënzeg: 27. - 30. Mee 2023

Kiermes Biissen: 2. - 4. Juni 2023

Kiermes Gaasperech: 2. - 6. Juni 2023

Kiermes Sandweiler: 3. - 4. Juni 2023

Kiermes Holtz: 10. - 11. Juni 2023

Kiermes Péiteng: 11. - 18. Juni 2023 & 5. - 12. November 2023

Kiermes Lëtzebuerg-Gare: 16 Juni - 2. Juli 2023

Kiermes Diddeleng: 22. Juni - 9. Juli 2023 & 13. - 22. Oktober 2023

Kiermes Keel-Téiteng: 7. - 9. Juli 2023

Kiermes Bouneweg: 7. - 11. Juli 2023

Kiermes Ettelbréck: 15. - 30. Juli 2023 & 30. September - 8. Oktober 2023

Kiermes Dikrech: 28. Juli - 13. August 2023 & 22. September - 1. Oktober 2023

Schueberfouer: 23. August - 11. September 2023

Kiermes Mäerzeg: 15. - 17. September 2023

Kiermes Leideleng: 15. - 18. September 2023

Kiermes Uewerkuer: 6. - 9. Oktober 2023

Kiermes Käerch: 13. - 17. Oktober 2023

Kiermes Walfer: 16. - 23. Oktober 2023

Kiermes Mamer: 20. - 29. Oktober 2023

Kiermes Gréiwemaacher: 18. - 26. November 2023

Chrëschtmaart: 24. November 2023 - 7. Januar 2024

Kiermes Miersch : Nach net festgeluecht (Warscheinlech September)

Kiermes Nidderkuer: Nach net festgeluecht