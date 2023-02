Dem CGDIS no gëtt et ee Blesséierten. Den Trafic tëscht Suessem a Biff an Direktioun Péiteng war ganz blockéiert.

Stau gouf et och op den Alternativen am Raum Suessem. ACL: Alternativ fir de Verkéier a Richtung Athus (B) / Aubange (B) / Mont Saint Martin (F) : A4 a Richtung Stad + A6 a Richtung Arel an via d'N81 Messancy (B).)