D'ADR schwätzt vun "administrativem Chaos" an der Stater Gemeng.

Nodeem sech RTL-Informatiounen confirméiert hunn an d'fréier Stater ADR-Politikerin Marceline Goergen annoncéiert huet, fir mat der CSV an d'Walen ze goen, schwätzt d'ADR lo vun administrativem Chaos an der Stater Gemeng a freet hir Kommissiounsplazen zeréck.

Hannergrond ass der ADR no, datt d'Marceline Goergen lo an enger hallwer Dosen consultativen Kommissiounen setzt, wou anscheinend déi meescht Jetonen bezuelt ginn an do d'ADR-Vertrieder erausgehäit gi wieren.

D'Stater ADR seet, datt domat d'Reegelen esou géife gedréint ginn, wéi et de politesche Responsabelen an de "Krom passt" a fuerdert duerfir hir Sëtz an de Kommissiounen zeréck.

D'ADR ass nämlech der Meenung, datt d'Vertrieder an de kommunalen Kommissiounen solle vun de Parteien decidéiert ginn, fir déi se gewielt goufen, och wann d'Politiker "en Cours de route" d'Fuerf wiesselen - sou wéi et bei der Marceline Goergen de Fall ass, déi zejoert fir de Roy Reding an d'Stater Märei nogeréckelt war.

D'Madamm Goergen hätt hirer Ex-Partei no dee Posten ugeholl, obwuel se ewell ausgetruede war. All fairen Arrangement a punkto Kommissiounen hätt d'Madamm Goergen refuséiert, heescht et.