De Lëtzebuerger Ausseminister war Invité am RTL-Journal. Thema waren ënnert anerem de Verlaf vum Krich, méiglech Waffeliwwerungen an d'Roll vu China.

Fir de Jean Asselborn misst d'Ukrain weider ënnerstëtzt gi vum Westen, soss hätte se keng Chance. Bei der Friddensinitiativ vu China géing et sech fir de Lëtzebuerger Ausseminister net ëm ee Plang handelen. Wuel géif dra stoen, datt d'Integritéit vum Staat misst respektéiert ginn. Et géif awer net preziséiert ginn, datt Russland seng Truppe misst zréck zeien. Et géifen awer och positiv Elementer an der Propos stoen. Wann d'Ukrain net déi nämmlecht militäresch Moyenen huet wéi Russland, dann hätt d'Ukrain keng Chance, da géif se vun der Kaart verschwannen, esou de Jean Asselborn. Zu Waffeliwwerunge géif et dofir keng Alternativ ginn.

An der Europäescher Unioun géif alles gemaach ginn, fir de Krich zu Enn ze bréngen. Et dierft een awer och net naiv sinn, a mengen, et kéint een den Telefon huelen an zum Putin soen, mir wëlle lo mat Iech verhandelen. Nëmme wann de russesche President géif mierken, datt en net ka wannen, géif en op de Verhandlungsdësch kommen, esou de Lëtzebuerger Ausseminister.