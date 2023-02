Op engem Ament, wou Europa oprëscht, iwwerhëlt och d'Lëtzebuerger Regierung als klengt Land Responsabilitéit.

En Domaine, wou d'Defense prioritär investéiert, ass d'Satellitte-Kommunikatioun. An enker Zesummenaarbecht mat der SES. Bannent den 9 éischte Méint vun der russescher Invasioun gouf et eng 250.000 Cyber-Attacken géint ukrainesch Intressen. 65.000 Kilometer u Glasfiber-Leitungen goufen um Territoire vun der Ukrain zerstéiert. Zwou Zuelen, déi weisen, wéi dee Krich och ee vun der Kommunikatioun ass.

Et ass hei, wou vum Enn vum Joer un, d'Lëtzebuerger SES eng nei a pertinent Roll spille wäert. Mat enger Constellatioun vun 11 sou genannte Medium-Orbit Satellitten, déi bei déi aktuell Flott u Satellitten derbäi kënnt.

''Souverän Passerellen, déi vun de Regierunge selwer bedriwwe kënne ginn. Interoperabilitéit. Fäeg sinn, tëscht geostationäre Satellitten an där op der mëttlerer Ëmlafbunn ze switchen, bréngt méi Flexibilitéit. An enger Welt wou, wéi mir grad um Beispill vun der Ukrain gesinn hunn, d'Ëmfeld ugespaant ass, ass et wichteg widderstandsfäeg ze sinn. Et ass wichteg, Zougang zu verschiddene Systemer ze hunn. Wann är Buedem-Statioun tëscht verschiddene Systemer switche kann, hutt dir e vill méi resistente System. Dir wäert ëmmer Kommunikatioun hunn, egal wat geschitt", sou d'Erklärungen vum Steve Collar, CEO vun der SES.

D'Lëtzebuerger Defense keeft beim Operateur SES Satellittë-Capacitéiten am Wäert vun 195 Milliounen Euro op 10 Joer, déi grad fir taktesch militäresch Zwecker genotzt wäerte ginn.

Op en éischten Ament kléngt dat, wéi wann d'Lëtzebuerger Regierung e Projet vun der Lëtzebuerger SES iwwer Waasser hale géif. Dat ass awer net de Fall. Keng aner wei d'amerikanesch Regierung, de Pentagon, wäert als strategesche Partner mat u Bord ze goen. An d'Dier steet fir weider NATO-Staate grouss op. D'NSPA, d'NATO-Agence fir Support an Akaf mat Sëtz zu Capellen, wäert als Intermediaire déi Satellittë-Capacitéite geréieren.

Déi 11 SES-Satellitten, déi d'ganz Äerd ofdecken, wäerten net just militäresch benotzt ginn. Se kënnen och a Katastrophe-Fäll, wei d'Äerdbiewen un der tierkesch-syrescher Grenz, agesat ginn. A wäerten och Zivil-Kommunikatioun iwwerdroen, ënner anerem vu Schëffer.