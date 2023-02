Hie gëtt vum Premier Xavier Bettel fir Gespréicher empfaangen, an ass am Nomëtteg op engem Forum vun der europäescher Investitiounsbank um Kierchbierg.

Op der Lee stinn d'bilateral Relatiounen an déi international Dossieren.

De Mëtteg ass am europäesche Konventiounszenter de "Group Forum" vun der Europäescher Investitiounsbank. Do hält de rumänesche President eng Ried, sou wéi och de Lëtzebuerger Staatsminister Xavier Bettel an d'Finanzministesch Yuriko Backes.