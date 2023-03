Nodeems et déi lescht Deeg an de fréien Owesstonnen a verschiddene Stroossen zu engem desagreabelen Geroch koum, ass d'Ursaach dovunner elo kloer.

De Buergermeeschter Paul Weimerskirch huet RTL géigeniwwer confirméiert, dass et eng cheemesch Veronrengegung am Kanal gouf. Dat huet eng spezialiséiert Equippe vum CGDIS um Dënschdeg festgestallt. Awunner haten sech beklot, dass et no Gas géif richen. Et gëtt awer elo Entwarnung: Eng Fuitte oder generell d'Presenz vu Gas konnt ausgeschloss ginn.

Verschidde Stroossen wiere betraff, dorënner ënnert anerem d'Rue des Fleurs, d'Rue basse an d'Rue du Fossée.

De Buergermeeschter huet erkläert, dass am Laf vum Mëttwochmoien de Kanal géif vun de Gemengen-Ekippe gebotzt ginn.

An der Schëfflenger Märei wier een dono frou gewuer ze ginn, op de Geroch nach do ass oder net. Dofir kann een sech bei der Gemeng mellen.