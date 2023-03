Den Ëmweltministère huet no enger Rei Etüden d'Autorisatioun fir d'Vëlosbréck ginn. Den Interesse-Syndikat aus dem Neiduerf ass nach ëmmer géint de Bau.

Gréng Luucht a Kritik fir Vëlosbréck iwwert dem Neiduerf / Claudia Kollwelter

D'Vëlosbréck soll den Cents mam Weimeschhaff verbannen an eben iwwert d'Neiduerf fueren, vu wou aus een natierlech och Accès erop op d'Bréck wäert hunn. 24 Millioune si bis ewell virgesinn, ob et dobäi bleift, ass nach net gewosst. Am Hierscht sollen d'Aarbechte sur place ugoen, seet de Stater Schäffe Patrick Goldschmidt an erkläert, wat gemaach gëtt:

"Do musse Beem ewechgeholl ginn, do gëtt terrasséiert, do komme Pilieren an e Lift hin. Do gëtt vill gebaut. Et gëtt awer eng ganz filigran Bréck."

Schonn zanter 2007 géif net just den Interesse-Syndikat vum Neiduerf, mee och soss Leit sech radikal géint dee Bau wieren an et hätt een och Alternative proposéiert, seet d'Vizepresidentin vum Syndikat Danielle Castellaneta:

"Hei gëtt eng Natur freckt gemaach, d'Leit mussen drënner leide just fir e Prestige-Objet."

Fir de Roger Braun, President vum Syndikat ass dat Ganzt einfach just politesch motivéiert an d'Autorisatioun vum Ministère net fondéiert:

"Déi bezitt sech just op d'Beem an op eng Fliedermaus an de Rotschwänzchen. Den Uhu gëtt just um Rand erwäänt, obwuel datt säin Unzuchsgebitt ass, en Wanderfalke gëtt guer net ernimmt. A wann ech kucken, eng Ëmweltimpaktetüd hu mer gefrot, krute mer vum Ministère gesot, datt misst net gesot gi bei engem Projet de moindre envergure. Ma wéini ass e Projet dann de grande envergure?"

Eng Reaktioun vum Ëmweltministère op dës Reproche kréien mer iwwerdeems am Laf vum Dag.