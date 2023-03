An der Nuecht op e Freideg gouf et um Bouferterhaff bei Bartreng e Feier. Niewent enger Scheier war kuerz no 2 Auer e Stréi-Lager a Brand geroden.

Am Asaz waren niewent deenen Bartrenger Pompjeeën och hir Kolleegen aus der Stad, vu Mamer a vun Dippech, grad wéi och de Sauvetage-Grupp fir Déiere vum CGDIS, déi sech ëm d'Päerd gekëmmert hunn. Detailer feelen nach. Mënschen goufen op alle Fall net blesséiert.