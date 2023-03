Wéi d'Police mellt gëtt de 40 Joer ale Steve Goedert zanter dem leschte Sonndeg, 26. Februar, vermësst. Hie gouf zulescht zu Reisduerf gesinn.

De Steve Goedert ass tëscht 1,70 an 1,80 Meter grouss, dënn an huet eng hell Haut a gro Hoer. Hie schwätzt Lëtzebuergesch an Däitsch.

Wien Indicen oder Informatiounen doriwwer huet, wou de Mann sech kéint ophalen, ass gebiede sech um Policebüro zu Diekrech ze mellen. D'Telefonsnummer ass (+352) 244 80 1000, d'E-Mail police.diekirchvianden@police.etat.lu.