E Freideg géint 17 Auer stoungen zwou Persounen zu Bartreng um Parking vun engem groussen Akafszenter a wollten do hir Aueren un de Mann bréngen.

Wéi d'Police mellt, waren déi Zwee awer virdru schonn zu Capellen bei engem Kafhaus an och do probéiert, hir Aueren u Foussgänger ze verkafen.

Et gouf festgestallt, datt si keng Autorisatioun haten. De Parquet huet ordonéiert, dass sämtlech Auere saiséiert ginn an et gouf wéinst illegalem Handel protokolléiert.