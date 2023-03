Am Ganze waren 200 Leit op der Plaz, fir zu Mäerzeg op enger Fläch vun 200 Quadratmeter e Mikrobësch mat iwwer 600 Beem ze planzen.

Greenpeace hat e Samschdeg op Mäerzeg invitéiert an do konnt ee, wann ee sech registréiert hat, bei der Bam-Planz-Aktioun matmaachen an tëscht 15 verschiddene Bamzorte wielen. Zu den Haaptgrënn vun esou Aktiounen zielt Biodiversitéit, e bessert Klima souwéi d'Loft- a Liewensqualitéit vun den Awunner verbesseren.

De sougenannten Tiny Forest gouf no der Miyawaki-Method ugeluecht, bei där duerch eng speziell Preparatioun vum Buedem 3 Beem pro Quadratmeter geplanzt ginn. Bannent e puer Joer ouni, datt de Mënsch agräift, wiisst do immens séier e Liewensraum dee sech selwer erhält.