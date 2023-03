Si hate jo eng Plainte dogéint gemaach, datt dës an der Stad agesat ginn. D'Verwaltungsgeriicht hat d'Plainte awer als net recevabel ugesinn.

D'Riichter waren der Meenung, dass d'Plainte vun den zwee Oppositiounspolitiker net justifiéiert genuch war. Dogéint ginn déi Stater Lénk elo an Appell, esou steet et an engem Communiqué, an deem et och nees schaarf Kritik un der Stater Buergermeeschtesch an un der Inneministesch gëtt.

Et géif net goen, datt privat Sécherheetsfirmen an der Stad d'Aarbecht vun der Police géife maachen.