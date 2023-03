E Sonndeg géint 18.15 Auer koum et op der RN10 tëscht Schengen a Rëmerschen zu enger Kollisioun tëscht 3 Autoen.

Dobäi goufen zwou Persoune blesséiert. De Samu war am Asaz. Géint 23.40 Auer gouf et dann nach e weideren Accident, dat op der RN22a tëscht Platen a Roudbaach. Hei gouf et kee Blesséierten.