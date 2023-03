E Méindeg géint 16.45 Auer ass an der Stad an der Grand-Rue eng Camionnette an e Potto gerannt, heibäi sinn 3 Persoune verwonnt ginn.

Och de Samu war op der Plaz. Géint 19.15 Auer gouf et en Accident um CR189 tëscht Giewel an der Simmerschmelz. Hei mellt de CGDIS ee Blesséierten.