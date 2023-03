D'Zënstauxe fir Prête mat Taux variable sinn am Januar dëst Joer weider geklommen, an zwar ëm 0,93 Prozentpunkten.

Dat huet d'Zentralbank e Mëttwoch de Moien an engem Schreiwes matgedeelt. Den Taux variable fir Immobiliëprête fir Stéit ass vun 2,58 Prozent am Dezember op 3,51 Prozent am Januar an d'Luucht gaangen. De Volume u Kreditter ass sengersäits zeréckgaangen: vun 284 Milliounen Euro op 217 Milliounen, also eng Baisse vu 67 Milliounen.

PDF: Schreiwes vun der BCL.

Beim Taux fixe ass d'Hausse vun den Zënsen natierlech manner staark. Hei ass den Taux am Duerchschnëtt ëm just 0,06 Prozentpunkten eropgaangen op 3,58 Prozent.