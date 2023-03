Eng 850 Mataarbechter kënnen am futuristeschen neie Gebai vun der #Post, "Helix" genannt, schaffen.

27.700 Metercarré grouss ass et, opgedeelt op 8 Stäck. Quasi all d'Servicer vun der Lëtzebuerger Post sinn hannert de 4 Maueren ënnerbruecht. Wärend 5 Joer gouf um Bau geschafft. Virun allem wärend der Pandemie wär et dax net einfach gewiescht.

De Käschtepunkt beleeft sech op 115 Milliounen Euro.