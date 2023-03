2002 hat d’Mobbing ASBL eng Gesetzpropositioun gemaach. Méi ewéi 20 Joer méi spéit huet d’Chamber e Gesetz géint den Harcèlement op der Aarbecht ugeholl.

Dat mat de Stëmme vun de Regierungsparteien DP, LSAP an déi Gréng, mee och déi vun déi Lénk an de Piraten. D’CSV an d’ADR hu sech enthal. D’Deputéiert ware sech zwar all eens, datt Mobbing inacceptabel ass, krank mécht, Leed fir Affer a Famill vum Affer mat sech bréngt an de Betriber schued. D’CSV, d’ADR, mee och d’DP hunn awer d’Kritik vum Patronat gedeelt, datt d’Gesetz juristesch Onsécherheete riskéiert ze schafen. Ënnert anerem, well et schonn en interprofessionellen Akkord géint de Mobbing gëtt. Den LSAP-Aarbechtsminister Georges Engel huet de Risiko probéiert erofzespillen, andeems hien op d’Hierarchie des Normes zum Beispill higewisen huet. Dat heescht, datt d’Zesummespill tëscht verschiddene juristeschen Texter ewéi Gesetzer oder Konventiounen definéiert ass. D’DP-Deputéiert Carole Hartmann huet dann och d’Fro opgeworf, wat geschitt, wann e Salarié litt, wann e Mobbing denoncéiert. Am Accord interprofessionnel sinn disziplinaresch Mesurë fir sou Fäll virgesinn net awer am Gesetz. De fréieren Aarbechtsminister, elo LSAP-Deputéierten Dan Kersch, sot, mam Gesetz géing awer eng grouss Lacune am Aarbechtsrecht zougemaach ginn. Dat hunn och déi Gréng, d’Piraten an déi Lénk esou gesinn. All hunn awer och agesinn, datt den Text net perfekt wier. An dowéinst hunn all d’Parteien eng Motioun vun der LSAP ugeholl, déi seet, datt an zwee Joer d’Gesetz soll evaluéiert a nogebessert ginn.

Bis dohinner gëtt Mobbing elo duerch Gesetz formell verbueden. Den Employeur muss Mobbing ënnerbannen. Affer vu Mobbing kréien Ulafstellen a Kënnegungsschutz oder Entschiedegung, wa se wëllen de Betrib verloossen. D’ITM, d’Inspection du travail et des mines, kritt d’Roll fir iwwert Mobbing-Fäll ze enquêtéieren. Lëtzebuerg wier dat lescht Land an der Europäescher Unioun, dat kee Gesetz géint den Harcèlement op der Aarbecht hätt. Dobäi hätt Lëtzebuerg just hanner Frankräich den héchste Mobbing-Taux an der EU. 667 Leit hunn d’lescht Joer Mobbing gemellt. Oder sech getraut et ze mellen, ewéi de Piratendeputéierte Sven Clement betount huet.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Une meilleure protection contre le harcèlement moral au travail (09.03.2023)

Communiqué par : ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire

La Chambre des députés a adopté aujourd'hui le projet de loi 7864 en vue d'introduire un dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l'occasion des relations de travail.

Lors de son intervention au Parlement, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel, a souligné que le harcèlement moral est inacceptable et qu'un cadre légal clair et précis dans l'intérêt des employeurs et des salariés s'avère indispensable.

Le projet de loi définit avant tout les mesures à prendre par l'employeur lorsque ce dernier constate un cas d'harcèlement moral au sein de son entreprise. Dans le cas où, malgré les mesures prises par l'employeur, le harcèlement moral ne cesse pas, la nouvelle loi définit une procédure auprès de l'Inspection du travail et des mines (ITM). L'administration dresse par la suite un rapport après avoir entendu la victime et l'auteur présumé des actes d'harcèlement.

L'employeur est alors obligé de prendre les mesures prévues dans le rapport qui lui est adressé par le directeur de l'ITM.

Le nouveau dispositif prévoit également la protection de la victime et des témoins face à d'éventuelles représailles de la part de l'employeur.

La loi définit aussi le rôle de la délégation du personnel qui doit avant tout veiller à ce que des cas d'harcèlement moral au sein d'une entreprise ne se produisent pas. Si un harcèlement moral lui est signalé, la délégation du personnel peut accompagner et conseiller le salarié concerné.

Avec la mise en œuvre du nouveau cadre législatif, le salarié peut à tout moment résilier son contrat de travail sans préavis avec dommage et intérêts à charge de l'employeur.

Georges Engel a souligné que la nouvelle loi aidera à garantir la protection des salariés contre toute forme d'harcèlement moral. «Cette nouvelle loi met en évidence la volonté du gouvernement de se pencher encore d'avantage sur le sujet essentiel de la santé et sécurité des salariés sur leur lieu de travail», a conclu le ministre.