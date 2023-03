Wéi de CGDIS mellt, koum et en Donneschdeg am spéiden Nomëtteg, respektiv an der Nuecht zu engem Accident.

Ee Blesséierten gouf et en Donneschdeg géint 17.15 Auer op der Tréierer Autobunn, Direktioun Stad beim Centser Tunnel. Zwee Ween haten sech do ze pake kritt. Eng Persoun gouf hei blesséiert.

Zu Dummeldeng an der Iechternacher Strooss gouf et an der Nuecht op e Freideg en Accident. E Chauffer ass do géint 2 Auer mat sengem Gefier an e Bam gerannt.

Zu Fëlschdref am Eck huet géint 00.30 Auer nach e Bam gebrannt.