Dat 14 Joer aalt Liliana Ramos Caneja gëtt zanter en Donneschdeg de Mëtteg vermësst.

D'Meedchen ass tëschent 1 Meter 50 a 1 Meter 60 grouss, huet laang brong Hoer an hat wéi et fir d'lescht gesi gouf eng wäiss Joggingsbox an eng schwaarz Jackett un.

Informatioune si fir den 113 oder d'Police vu Wolz um 244891000.