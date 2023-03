E Samschdeg am Nomëtteg an e Sonndeg am fréie Moie war de CGDIS bei Accidenter op eise Stroossen am Asaz.

Um15.56 Auer e Samschdeg hate sech an der Rue de Kopstal am Rollenger Gronn 2 Autoen ze pake kritt. De Rettungsdéngscht aus der Stad huet sech hei ëm eng blesséiert Persoun gekëmmert. Kuerz viru 4 Auer e Sonndeg de Moien war dunn en Auto um CR314 tëscht dem Karelshaff an Uewerfeelen an eng Mauer gerannt, woubäi zwou Persoune blesséiert goufen. D'Rettungsdéngschter vu Réiden a Feele waren op der Plaz.