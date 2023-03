E Mëttwoch de Moie géint 7.45 Auer koum et op der N14 tëscht Dikrech a Steeën op der Héicht vun der Kräizung mam CR347 zu engem Accident.

Zwee Autoe sinn hei frontal aneneegerannt, en drëtte Won gouf liicht touchéiert. Zwou Persoune goufe blesséiert a koumen an d'Spidol. Opgrond vun den Opraumaarbechte koum et zu Perturbatiounen am Trafic.