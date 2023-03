De Stater Geschäftsverband begréisst, datt de blo-schwaarze Schäfferot d'Heesche verbidde wëll.

Wéi et e Freideg de Moien an engem Schreiwes heescht, géif een als Stater Geschäftsleit schonn zanter Joren e Plazverweis fuerderen, fir d'Heeschen a kommerzielle Zonen an der Stad ze verbidden. Deemno géing een hoffen, datt d'Propositioun fir d'Heeschen ze verbidden am Gemengerot géing ugeholl ginn.

Wéi den CSV-Schäffe Laurent Mosar dës Woch géigeniwwer dem Paperjam sot, wier virgesinn, datt de Verbuet tëschent 7 Auer moies an 10 Auer owes an de Parken, op den ëffentleche Plazen an an enger Rei Stroossen an der Uewerstad an am Quartier Gare gëlle soll. Den DP-CSV-Schäfferot wéilt en deementspriechend Reglement de 27. Mäerz am Gemengerot ofstëmme loossen.