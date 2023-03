Am Virfeld vun de Chamberwalen huet d'Patientevertriedung e Méindeg de Moien méi ewéi 80 Fuerderunge geäussert.

Eng dovunner ass déi direkt Aféierung vum allgemengen Tiers Payant.

De Gesondheetssystem wier wuel perfomant, ma e misst nach verbessert ginn. An dësem Kontext ginn zum Beispill méi Maison médicalen, méi Kompetenz-Zenteren an de Spideeler an eng Reform vun der Kontrollmedezin gefuerdert.