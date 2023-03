Dat beleeën déi neisten Zuelen iwwer den Emploi zu Lëtzebuerg. Am leschten Trimester zejoert war et eng Hausse vun 0,8 Prozent.

Op ee Joer gekuckt waren et esouguer vun 3,3 Prozent.Op d'Enn vum Joer gekuckt haten zu Lëtzebuerg gutt 473.000 Leit en Aarbechtskontrakt.

Just 30.000 méi Residenten wéi Frontalieren.

Am Ganze schaffe gutt 103.000 Persounen am Horesca-Secteur, dem Commerce an dem Transport. Knapps 103.000 och am ëffentlechen Déngscht. Op ee Joer gekuckt gouf et hei eng Hausse vun 4,2 Prozent.

Zu Lëtzebuerg schaffe ronn 195.000 Fraen a gutt 278.000 Männer.