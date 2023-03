Tëscht Duelem an Héiweng koum et géint 7.20 Auer zu engem Accident, bei deem eng Persoun verwonnt gouf. Och de Samu huet hei mussen an den Asaz.

Géint 7.40 Auer hat et op der A3 Richtung Stad gerabbelt, dëst tëscht Diddeleng an dem Beetebuerger Kräiz. Zwee Autoen waren heira verwéckelt an et gouf och 2 Blesséierter.

Géint 10.15 Auer gouf et nach eng Kollisioun tëscht 2 Autoen um Sennengerbierg an der route de Trèves. Dem CGDIS no blouf et hei awer beim Materialschued.