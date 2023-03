An der Affär ronderëm de verschwonnene Puppelche ass d'Mamm net an Appell gaangen, domat ass d'Urteel rechtskräfteg, si muss 30 Joer an de Prisong.

Um 8. Februar 2023 gouf d'Urteel gesprach

30 Joer feste Prisong ass d'Strof, déi d'Riichter géint d'Mamm vum Bianka, dat zanter Juli 2015 als vermësst gëllt, gesprach hunn. Domadder hat d'Geriicht eng Strof verhaangen, déi duebel esou héich war, ewéi déi, déi vum Parquet gefuerdert gouf. De Parquet huet op Nofro matgedeelt, dass an der Affär Bianka Bisdorff d'Mamm net an Appell gaangen ass an doduerch d'Urteel rechtskräfteg ass. D'Mamm kritt déi Zäit déi se an Untersuchungshaft souz, awer ugerechent.

D'Mamm huet sech Enn zejoert ënner anerem wéinst Mord, Doudschlag a Vernoléissegung vun hirem Puppelche misse viru Geriicht veräntwerten. Zeréckbehale gouf dovun d'Vernoléissegung. D'Reprochë vum Mord oder Doudschlag goufen deemno fale gelooss. Ma déi Ugekloten hat als Mamm d'Garde vum Bianka. Wa si d'Kand weder fiddert, nach ëm eppes ze drénke gëtt an d'Kand dann an hirer Garde stierft, steet dorop eng liewenslänglech Prisongsstrof, och wann den Dout net gewollt war. D'Geriicht ass an dësem Fall liicht ënnert lieweslänglech bliwwen, well d'Enquête esou laang gedauert hat.